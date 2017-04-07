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特朗普将在首次首脑会谈中要求中国对朝采取行动

2017年04月06日

特朗普将在首次首脑会谈中要求中国对朝采取行动

特朗普将在首次首脑会谈中要求中国对朝采取行动

图左为美国总统特朗普，右为中国国家主席习近平。（共同社）

　　【共同社棕榈滩4月6日电】美国总统特朗普与中国国家主席习近平定于当地时间6、7两日在南部佛罗里达州棕榈滩举行首次首脑会谈，双方将以如何应对加速核与导弹开发的朝鲜为中心展开磋商。特朗普称中国若不行动“美国将单方面采取行动”，打算加强施压以敦促中国对朝鲜发挥影响力。美中首脑能否为阻止朝鲜核开发打出合作牌成为焦点。

　　朝鲜在美中首脑会谈前试射导弹，外界认为其正在准备第六次核试验，因此局势紧张。白宫高官强调称：“中国对朝鲜的经济影响力是磋商的重点。”据分析，为从经济上把朝鲜逼入窘境，预计将要求中国遵守联合国安理会制裁决议，摆出不惜制裁支持朝鲜核开发的中国企业的态度，敦促中方采取合作。

　　这是特朗普政府1月上台以来美中首脑首次直接会谈。中国正在安全领域及全球经济上崛起，此次会谈将一探今后的美中关系。激烈对立的南海问题及特朗普要求中国削减的对美贸易顺差等将成为主要议题。

　　特朗普政府内部对朝鲜有着很强的危机感，总统国家安全事务副助理麦克法兰向英国《金融时报》表示“（朝鲜）有可能在特朗普第一任期（四年）内拥有以核导弹攻击美国本土的能力”等。

　　习近平对不排除动用军事力量的特朗普政府保持警惕。在促进旨在阻止朝鲜半岛发生突发事态的美朝对话的同时，预计还会向美方传达对在韩国部署美军最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD）的反对。

　　不过，特朗普对中国如何应对朝鲜感到焦躁，在与日本首相安倍晋三的电话会谈中表示百分之百支持同盟国。美中能否步调一致尚难以预测。（完）

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