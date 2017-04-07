关注：日美呼吁中国加强对朝制裁 柴油成焦点

【共同社4月6日电】安倍政府在6日日美首脑举行电话会谈后准备与美国密切合作，携手应对朝鲜的核与导弹问题。日方围绕对朝制裁认为“中国的措施不充分”（外务省官员语），将呼吁中国加强制裁。日方将关注中国国家主席习近平在美中首脑会谈时会就制裁问题展现出多少积极态度，认为焦点是中国能否对朝鲜停止供应柴油。

据日方透露，首相安倍晋三与美国总统特朗普在电话会谈中就中国实施的对朝制裁一致认为“虽然实施了暂停进口煤炭的措施，但仅此是不够的”。日本政府高官谈及理由称：“中国的王牌是柴油。如果停止供应，朝鲜将无计可施，更别说是核开发了。尽管如此，中国还是不愿行动。”

另一名政府消息人士也强调称“扩大金融制裁的对象范围等，中国可以采取的措施有很多。应该进一步与国际社会合作。”官房长官菅义伟6日在记者会上称：“中国是影响力极大的国家，理应让朝鲜不反复作出挑衅行为”，呼吁中国积极应对。

然而，鉴于围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）等对立，与中国首脑的直接交涉上，中方对与安倍政府的高层次交流表现出消极态度，眼下可能难以实现。目前的实际情况是不得不依赖美中之间的协调。

日本也将加快有关朝鲜问题的对美合作。关于已开始考虑包括动用军事力量的“所有选项”的美国对朝战略，安倍在与特朗普的电话会谈中表示高度评价。为应对重大局面，与美国就共同应对方针的意见协调工作能进展到何种程度将成为课题。（完）