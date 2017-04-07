方纪生亲属家中发现谷崎润一郎亲笔短歌
2017年04月07日
【共同社4月7日电】近日获悉，师从鲁迅之弟周作人、致力于日中文化交流的中国文人方纪生（1908～1983年）亲属家中（位于京都市中京区）发现了8名日本代表性文人和画家的18件战前至战时史料，其中包括著名作家谷崎润一郎亲笔书写的短歌和林芙美子的诗句等。
调查史料的福山大学名誉教授久保卓哉（中国文学）评价称：“这是证明在战时的艰难时期，日中两国文人仍然切实交流的珍贵史料。”
方纪生1931年起留学日本，1940年再次赴日，史料是在其长女川边比奈（74岁）家中发现的。谷崎1941年为答谢方纪生的土产赠礼，以变体假名写下短歌“吾妹子可 箸尓つら連る 素麺乃 瀧の志ら以登 夏八来尓介利”（意为：妻子用白净的手指拿筷子捞起挂面，仿佛白色瀑布飞流而下，那样的夏天已经到来。），展示了对妻子的情感。
林芙美子1936年秋天在北京与方纪生会面，可能是在那时书写了诗句相赠。此外还发现了佐藤春夫、志贺直哉、永井荷风、堀口大学等的书信和明信片，以及藤岛武二、武者小路实笃的画作。
得益于周作人的介绍，方纪生与众多日本文人有交往。他与日本女子结婚，战后在中国文化大革命中入狱，获得平反后在京都大学研究中国现代文学，最后在日本去世。（完）