方纪生亲属家中发现谷崎润一郎亲笔短歌 图为中国文人方纪生的长女川边比奈家中发现的谷崎润一郎亲笔所写短歌。（图片不出售）（共同社）

【共同社4月7日电】近日获悉，师从鲁迅之弟周作人、致力于日中文化交流的中国文人方纪生（1908～1983年）亲属家中（位于京都市中京区）发现了8名日本代表性文人和画家的18件战前至战时史料，其中包括著名作家谷崎润一郎亲笔书写的短歌和林芙美子的诗句等。

调查史料的福山大学名誉教授久保卓哉（中国文学）评价称：“这是证明在战时的艰难时期，日中两国文人仍然切实交流的珍贵史料。”

方纪生1931年起留学日本，1940年再次赴日，史料是在其长女川边比奈（74岁）家中发现的。谷崎1941年为答谢方纪生的土产赠礼，以变体假名写下短歌“吾妹子可 箸尓つら連る 素麺乃 瀧の志ら以登 夏八来尓介利”（意为：妻子用白净的手指拿筷子捞起挂面，仿佛白色瀑布飞流而下，那样的夏天已经到来。），展示了对妻子的情感。

林芙美子1936年秋天在北京与方纪生会面，可能是在那时书写了诗句相赠。此外还发现了佐藤春夫、志贺直哉、永井荷风、堀口大学等的书信和明信片，以及藤岛武二、武者小路实笃的画作。

得益于周作人的介绍，方纪生与众多日本文人有交往。他与日本女子结婚，战后在中国文化大革命中入狱，获得平反后在京都大学研究中国现代文学，最后在日本去世。（完）