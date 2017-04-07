日本政府全力收集美军导弹打击叙利亚信息

【共同社4月7日电】关于美军发射导弹打击叙利亚，日本政府7日全力开展信息收集和分析，将密切关注今后的事态发展。或许会有意见担忧根据作为叙利亚阿萨德政府后盾的俄罗斯的应对，美俄关系可能出现恶化。日本政府也在关注美中首脑会谈走向。

外相岸田文雄在外务省向媒体表示：“正处于努力确认和调查事实关系的阶段。必须在确认事实的基础上，表明日本政府的想法。”

这此之前的众院外务委员会会议上，有关在叙利亚可能使用了沙林这一化学武器，岸田指出“如果存在这种事实，就将强烈谴责。期待相关国家和机构尽快查明真相”，没有直接提及阿萨德政府是否使用了化学武器。

美军发射导弹被媒体报道后，官房长官菅义伟在首相官邸回答记者提问，表示“现在开始将听取说明”。有关是否有来自美方的说明，他仅回答说“不知道”。

防卫省相关人士指出“若使用了50多枚巡航导弹实施打击，那此事就很重大”。该人表示“虽然不清楚美方是否会要求自卫队发挥某种作用，但需要慎重关注情况”。一名政府消息人士难掩惊讶地表示“看了电视觉得很震惊”。

联合执政的公明党干事长井上义久在记者会上表示：“我认为使用化学武器基本属实。查明真相十分重要。必须充分把握相关各国的应对举措。”（完）