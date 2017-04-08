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日本经济复苏持续时间达到战后第三长

2017年04月07日

　　【共同社4月7日电】从第二届安倍政府上台的2012年12月起持续的经济复苏到今年3月已达52个月（4年零4个月），超过1990年前后的“泡沫经济景气”，达到战后第三长已成定局。内阁府7日发布的2月景气动向指数维持了“景气改善”的判断，预计3月以后也将持续复苏趋势。日元贬值使企业收益改善起到了支撑作用，但个人消费不振，家庭经济缺乏景气好转的实际感受。

　　泡沫经济景气从1986年到1991年持续了51个月。最长纪录是小泉政府时代2002年起到2008年持续的73个月。目前的经济复苏如果持续到今年9月，将超过1965年到1970年高速增长期的“伊邪那岐景气”（57个月），升至第二位。

　　2月的景气动向指数（2010年为100）中显示经济现状的一致指数较上月上升0.4个百分点，为115.5，3个月来首次改善。日本央行3日发布的3月企业短期经济观测调查（短观）也显示出企业景气判断持续坚挺。

　　此次经济复苏开始的2012年12月正值欧债危机趋于缓和、全球经济好转的时机。安倍政府的经济政策“安倍经济学”通过央行的货币宽松及财政刺激措施带动日元贬值股市走高，以大企业为主收益改善。

　　2014年4月消费税税率上调至8%后经济一度遇冷，但并未下滑至衰退局面。良好的海外经济形势及公共项目起到了很大的支撑。之后尽管两次推迟将消费税上调至10%，但家庭节约开支的倾向根深蒂固，消费一直上升乏力。

　　与每年实际经济增长率超过10%的“伊邪那岐景气”和保持5%前后的“泡沫经济景气”相比，2013年以后一直持续0.3%至2.0%的低增长。非正式员工的增加使收入拉开距离，工资上调也并不充分，这些成为人们未能普遍感受到经济复苏的原因。（完）

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